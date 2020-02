W poniedziałek cała Polska żyje poszukiwaniami 10-letniego Ibrahima z Gdyni, którego miał uprowadzić ojciec. Jak podaje Polsat News, prokuratura z Antwerpii podała, że to matka dziecka złamała prawo, wywożąc chłopca do Polski. Wbrew jej słowom, to ojciec ma prawo do opieki nad 10-latkiem.