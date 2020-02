– Sprawa pani Lichockiej przy tym wszystkim to jest mały szczegół – mówiła Małgorzata Kidawa-Błońska komentując na konferencji w Sejmie sprawę przeszukań CBA u prezesa NIK Mariana Banasia. – To jest tylko brak kultury, pogarda dla ludzi, ale to, co się wydarzyło wczoraj, to pokazanie, że nasze państwo jest chore. Jest naprawdę chore – podkreślała.