Jestem przekonany, że skargi na abp. Głódzia dotarły już do Watykanu. Trudno powiedzieć, co zrobi papież Franciszek lub działający w jego imieniu nuncjusz, ale na pewno nie umknie to ich uwadze – mówi w rozmowie z „Wprost” ks. Jacek Prusak, prorektor Akademii Ignatianum w Krakowie.