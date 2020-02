Twierdzono, że ojciec dziękujący Dudzie za 500+ to podstawiony radny PiS. Udało się do niego dotrzeć

Krótka rozmowa prezydenta Andrzeja Dudy z ojcem piątki dzieci na rynku w Łowiczu szybko obiegła internet. Prezydentowi zarzucano, że to „ustawka”, a rzekomy ojciec to lokalny działacz partii Andrzej Górczyński. Okazało się, że to fake news.Mediom udało się ustalić kim naprawdę jest mężczyzna, który dziękował Dudzie za 500+ i przeprowadzić z nim krótką rozmowę.