Maciej Orłoś zwrócił się do dziennikarzy pracujących w TVP. „W pewnym momencie trzeba powiedzieć »dość«”

Maciej Orłoś w 2016 roku zakończył swoją współpracę z TVP. Dziennikarz prowadził tam przez ponad 25 lat program „Teleexpress”. Teraz na Facebooku odniósł się do słów Borysa Szyca, który z kolei zwrócił się w poście do swoich koleżanek i kolegów grających w produkcjach Telewizji Polskiej. Podobne słowa skierował do swoich znajomych dziennikarzy z TVP.