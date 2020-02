Sezon zimowy w górach w pełni. Dla turystów to doskonała okazja, by spróbować tradycyjnych góralskich specjałów. Jednym z najbardziej charakterystycznych przysmaków są oscypki, czyli sery z owczego mleka. Jak się okazuje, tych prawdziwych trzeba ze świecą szukać. Bo – jak wynika z kontroli – na stoiskach z serami na Podhalu aż roi się od podróbek! Podpowiadamy, jak rozpoznać prawdziwy oscypek i na co zwracać uwagę przy jego zakupie.