Po tym, jak Harry i Meghan odcięli się od brytyjskiej rodziny królewskiej i ogłosili finansową niezależność, pojawiły się pytania o sposób finansowania ich ochrony. Do tej pory ten obowiązek leżał po stronie kanadyjskiego rządu, ale to wkrótce się zmieni. Zbliża się termin, kiedy to para oficjalnie zakończy swoje królewskie obowiązki, a goszczący ich kraj nie będzie zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa.