Wprawdzie do tej pory nie potwierdzono przypadku wystąpienia koronawirusa w Polsce, ale od czasu do czasu pojawiają się spekulacje o potencjalnych zarażonych. Głośno było też o wpisie Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która wezwała rząd i premiera do ujawnienia prawdy o koronawirusie. Sprawę skomentował szef kancelarii Mateusza Morawieckiego, Michał Dworczyk.