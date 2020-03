Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 dociera do kolejnych krajów. Podczas gdy w Chinach spada liczba nowych zakażeń i zgonów, duże ogniska choroby pojawiły się m.in. we Włoszech, Korei Południowej i Iranie. Na całym świecie zarażonych jest około 86 500 osób. Liczba ofiar śmiertelnych zbliża się do 3 tysięcy.