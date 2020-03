Polski Sejm zbierze się dziś, by zająć się sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. W Polsce na razie nie ma potwierdzonego przypadku zakażenia, ale epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 dociera do kolejnych krajów. Do tej pory odnotowano 89 080 przypadków w 68 krajach świata. Z powodu powikłań zmarło 3057 osób, a 45147 zostało wyleczonych.