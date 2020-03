Mąż Kidawy-Błońskiej zrobi film „Kandydatka”: To będzie polskie „House of Cards”

Jan Kidawa-Błoński w Radiu Zet zdradził, że zamierza stworzyć film pod tytułem „Kandydatka”. Ma to być produkcja opowiadająca o kobiecie startującej w wyborach prezydenckich. Co ciekawe, reżyser podkreśla, że nie będzie to dzieło wzorowane na postaci jego żony, Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.