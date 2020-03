–Heroina to zło, to nie tylko wartość, którą przestępcy mogliby wykorzystać dla swoich procederów przestępczych, ale to przede wszystkim ludzkie łzy, cierpienie, zdrowie i życie – mówił premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej z szefem MSW. Funkcjonariusze CBŚP i KAS udaremnili przemyt narkotyku o wartości 60 mln złotych.