Popularne platformy sprzedaży internetowej nie wystawią już na swoich aukcjach maseczek, żelów antybakteryjnych i środków do dezynfekcji – postanowił Premier Mateusz Morawiecki. Z kolei Minister Łukasz Szumowski zakazał wywozu produktów leczniczych zagranicę bez zgody GIF. Wszystko po to, by ograniczyć sprzedaż artykułów z niepewnych źródeł i zapewnić Polakom odpowiednią ilość leków.