Dramatyczna relacja lekarki z Rybnika. „Nie mamy szans, by to opanować”

Co jakiś czas pojawiają się informacje, że polskie szpitale nie dysponują odpowiednią ilością sprzętu do walki z koronawirusem. Nowe światło na sytuację w służbie zdrowia rzuca post lekarki, która na co dzień pracuje w Rybniku. „Rząd i lokalni rządzący zapewniają, że mamy wystarczającą ilość respiratorów, że jesteśmy wydolni, że jesteśmy przygotowani i damy radę. Nie jesteśmy i nie damy” – napisała kobieta.