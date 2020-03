Z powodu na pandemię koronawirusa, rząd zaleca, abyśmy spędzali jak najwięcej czasu w domu. Niewskazane jest uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach, które gromadzą duże skupiska ludzi. To samo dotyczy mszy świętych. Przygotowaliśmy dla was zatem rozpiskę, gdzie w niedzielę 15 marca można obejrzeć mszę świętą w telewizji i internecie.