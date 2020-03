Uwaga! TVN: Został zatrzymany przez policję i zmarł. Co się wydarzyło na komendzie?

38-letni Szymon Komorowski został zatrzymany przez policję i zmarł. - Słyszałam, że został zaprowadzony do pokoju, w którym nie było kamer. Prawdopodobnie chcieli założyć mu kaftan bezpieczeństwa. Teraz się tłumaczą, że był agresywny - mówi narzeczona mężczyzny. Co się wydarzyło na komendzie we Włocławku?