We wtorek 17 marca potwierdzony został pierwszy przypadek koronawirusa na Podlasiu. Oznacza to, że zachorowania na COVID-19 odnotowano już we wszystkich województwach kraju. Według danych na 17 marca w Polsce zdiagnozowano 238 pacjentów z SARS-CoV-2, pięć spośród tych osób zmarło. Gdzie jest najwięcej zachorowań?