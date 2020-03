Liczba ofiar koronawirusa we Włoszech przekroczyła tę w Chinach. Już 3 405 mieszkańców Italii straciło życie z powodu COVID-19. Sytuacja jest na tyle trudna, że lekarze zwracają się o pomoc do społeczności międzynarodowej. Stefano Fagiuoli w nagranym przez siebie filmie zachęca pracowników medycznych, by przyjeżdżali ze wsparciem.