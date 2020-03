Rzecznik MSZ: Do Polski wróciło ponad 20 tys. osób w ramach akcji „Lot do domu”

Do piątku do godz. 23.00 do Polski wróciło ponad 20 tys. osób w ramach 150 akcji powrotnych "Lot do domu"; 45 tys. osób zgłosiło chęć powrotu, za wcześnie, by prognozować, kiedy akcja dobiegnie końca - poinformowała PAP rzeczniczka MSZ Monika Szatyńska-Luft.