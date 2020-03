O tym, że nadchodzi z Chin zagrożenie wirusem zdroworozsądkowi analitycy informowali polityków od stycznia tego roku. Nie wyciągano wniosków jak się przygotować do obrony. Bo to, że wirus nadejdzie było nieuniknione. Ale ta wiedza nie dotyczyła wszystkich, a szczególnie polityków. I to tych, którzy odpowiedzialni są za bezpieczeństwo Obywateli.