– To o czym mówię jest ważne dla mnie, żebym mógł czuć się wolny – przyznał Łukasz Jakóbiak, który z okazji 8. rocznicy powstania programu „20m2” sam udzielił wywiadu. Youtuber zdradził, że kilka razy nagrywał materiał o swojej orientacji seksualnej, ale jak do tej pory go nie publikował.