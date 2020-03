„Lot do domu” to nie koniec. Program powrotów Polaków rozszerzony o pociągi i autobusy

Po zamknięciu granic z powodu pandemii koronawirusa wielu Polaków utknęło na obczyźnie. Nasz rząd postanowił sprowadzać ich do kraju samolotami LOT-u w ramach programu „Lot do domu”. Teraz, we współpracy z PKP Intercity i Polonusem, zamierza włączyć do akcji także pociągi i autobusy.