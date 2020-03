O 12 w całej Polsce zabiją dzwony. Abp Gądecki wzywa wiernych do modlitwy

Papież Franciszek kilka dni temu zaapelował o to, by wierni z całego świata odmówili w środę modlitwę w intencji ustania epidemii koronawirusa. Na prośbę głowy Kościoła odpowiedział polski Episkopat, który chce, by tego dnia w południe w całej Polsce zabiły kościelne dzwony.