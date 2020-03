– Będę mówił to, co uważam jako lekarz, minister zdrowia. Moje rekomendacje będą oparte na danych, na cyfrach, na faktach – zadeklarował Łukasz Szumowski w kontekście wyborów prezydenckich. Minister zdrowia w rozmowie z Gazeta.pl był pytany także o to, czy jego zdaniem w Polsce epidemia koronawirusa może rozprzestrzenić się tak, jak we Włoszech.