Do wyborów prezydenckich pozostał nieco ponad miesiąc i coraz więcej komentatorów i polityków wskazuje na to, że głosowania nie uda się przeprowadzić w bezpiecznych warunkach. O tym, że powinno ono zostać przesunięte na inny termin, mówi m.in. Małgorzata Kidawa-Błońska, która zaapelowała do wyborców o pozostanie w domach.