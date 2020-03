W poniedziałek 30 marca minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że w oddziałach zakaźnych i szpitalach jednoimiennych przygotowanych jest ok. 10 tys. łóżek i ok. 1200 respiratorów, z czego zajętych w tej chwili jest 1300 łóżek i 50 respiratorów. Dodawał również, że rozdysponowane zostanie ponad 5 mln 200 tys. maseczek, prawie 32 tys. kombinezonów, ponad 6 mln rękawiczek. Mają one trafić nie tylko do szpitali zakaźnych.