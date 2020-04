W związku z rozprzestrzeniającą się pandemią koronawirusa pod znakiem zapytania staje możliwość bezpiecznego przeprowadzenia wyborów prezydenckich. Prawo i Sprawiedliwość złożyło we wtorek 31 marca projekt ws. głosowania korespondencyjnego, które miałoby rozwiązać tę kwestię. – To jest element mający na celu jedynie odwrócenie uwagi od nieudolnych działań rządu w zakresie walki z koronawirusem i przekierowaniu uwagi opinii publicznej na wybory, co jest obsesją PiS-u – skomentował Piotr Zgorzelski w rozmowie z Wprost.pl.