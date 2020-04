Cena ropy od początku roku spadła z 65 USD/b do 25 USD/b i może stanieć nawet do 10 USD/b. Oznacza to, że cena benzyny na polskich stacjach może dojść w okolice 4 zł/l, poinformował w rozmowie z ISBnews.TV główny ekonomista PKN Orlen Adam Czyżewski.