Jak piszą w czwartek 17 marca dziennikarze „Faktu”, nie tylko władze PiS, ale także prezydent Andrzej Duda chciałby od ministra zdrowia jasnej deklaracji co do możliwości przeprowadzenia wyborów w maju tego roku. Rzecznik Błażej Spychalski przyznaje, że do spotkania doszło, jednak szczegółów nie chce zdradzać.