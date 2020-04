Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej do polityków: Nie wysyłajcie lekarzy z szablami na czołgi

– W chwili obecnej spłynęły do nas informacje o ponad 100 lekarzach zakażonych koronawirusem, ale to się zmienia z minuty na minutę – powiedział w rozmowie z Interią prof. Andrzej Matyja. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej twierdzi, że zdarza się, że lekarze nie mają dostępu nawet do zwykłych maseczek chirurgicznych.