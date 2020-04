Porozumienie Jarosława Gowina wystąpiło z propozycją zmiany w konstytucji, która umożliwi przedłużenie kadencji Andrzeja Dudy, a zarazem przesunięcie terminu wyborów prezydenckich. Wicepremier zaapelował do posłów wszystkich opcji, by poparli jego pomysł. Wszystko wskazuje jednak na to, że zmian w konstytucji nie poprze Lewica, o czym w mediach społecznościowych napisał Adrian Zandberg.