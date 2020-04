Szef WHO podziękował Andrzejowi Dudzie. Przy okazji poprosił o wsparcie

Szef WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, napisał list do prezydenta Andrzeja Dudy, w którym dwukrotnie podziękował prezydentowi RP za podjęte dotychczas kroki w celu zwalczania pandemii koronawirusa. Szef WHO wyraził też przekonanie, że pandemię COVID-19 można zatrzymać. I poprosił prezydenta Andrzeja Dudę o dalsze wsparcie.