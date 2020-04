Około stu Polaków ewakuowanych z Jersey w ramach akcji „LOT do Domu”

Około stu obywateli polskich zostało ewakuowanych w sobotę z wyspy Jersey – leżącej na Kanale La Manche dependencji korony brytyjskiej – w ramach akcji „LOT do Domu”. Był to najprawdopodobniej pierwszy przypadek, by samolot PLL LOT wylądował na tamtejszym lotnisku.