O godz. 10.00 zostały wznowione obrady Sejmu. – Co wy tu robicie, czy wy sami wiecie co to jest za agenda? O może starsi i mądrzejsi objawiają wam z dnia na dzień, co to jest za scenariusz, w którego odgrywanie się sami zaangażowaliście? – pytał Grzegorz Braun.