Wybory prezydenckie zgodnie z planem mają odbyć się 10 maja. Opozycja domaga się przesunięcia terminu głosowania, a PiS przekonuje, że bezpiecznym rozwiązaniem jest przeprowadzenie wyborów korespondencyjnych. – Mam nadzieję, że tych wyborów po prostu nie będzie. Wybory w maju, kiedy spodziewany jest szczyt zachorowań, to kompletne szaleństwo – powiedział Marcin Kierwiński na antenie Radia Plus. Polityk odniósł się również do planowanych przez Zjednoczoną Prawicę zmian w konstytucji.