Czas epidemii koronawirusa nie jest łatwy także dla ludzi wierzących, którzy muszą dostosować się do rozporządzeń wydanych przez rząd. Ograniczenia dotyczące mszy i nabożeństw sprawiły, że część życia Kościoła niejako przeniosła się do internetu. W związku z tym pojawiły się pytania o to, jak przeżywać wydarzenia religijne transmitowane w sieci.