Ograniczenia związane z epidemią koronawirusa sprawiły, że większość wiernych nie będzie mogła przeżyć Triduum Paschalnego w kościele. Istnieje jednak możliwość „przeniesienia” części liturgii do domu, by tak włączyć się w przygotowania do świąt. O konkretnych pomysłach opowiedział ks. Wojciech Nowicki, który w serii nagrań wyjaśnił, jak można spędzić Wielkanoc w domu.