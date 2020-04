Iron Man, Kapitan Ameryka, Thor i inni superbohaterowie. Filmy Marvela pojawią się w HBO GO

Na fanów komiksów i historii o superbohaterach obdarzonych niezwykłymi mocami czeka wiosenna gratka. Do HBO GO dodana zostanie seria filmów o postaciach z kultowych komiksów wydawanych przez Marvel Comics. Kolejne tytuły pojawiać się będę w serwisie co piątek, począwszy od 10 kwietnia.