Pokarmy do święconki można pobłogosławić w domu. Jak to zrobić?

Spacer do kościoła ze święconką to nieodłączny element polskiej tradycji. Tym razem sytuacja epidemiologiczna sprawiła, że pobłogosławienie pokarmów w świątyniach nie wchodzi w grę. Okazuje się jednak, że z powodzeniem można zrobić to w domu.