W liście do członków Porozumienia Jarosław Gowin napisał, że minister zdrowia i premier podzielają jego zdanie o tym, że wybory 10 maja oznaczają zagrożenie dla zdrowia i życia Polaków. – To co teraz słyszę jest chyba pewną nadinterpretacją premiera Gowina – tak Łukasz Szumowski skomentował słowa lidera Porozumienia w rozmowie z portalem wpolityce.pl.