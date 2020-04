Nitras wzywa żołnierzy do buntu? „Mają przestrzegać konstytucji”

Sławomir Nitras wystąpił w programie „Onet Rano”, gdzie jednym z tematów były wybory prezydenckie. Poseł odniósł się do pomysłu, by do organizacji głosowania zaangażować żołnierzy, którzy mieliby wchodzić w skład komisji wyborczych. – Mam nadzieję, że wojsko się tak naprawdę zbuntuje w tej sprawie i nie weźmie w tym procederze udziału – stwierdził polityk.