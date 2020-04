– To jest chyba efekt jakiegoś oszołomienia. On nie panuje nie tylko nad sytuacją, ale nad sobą – tak o urzędującym prezydencie powiedział Włodzimierz Cimoszewicz. Były premier stwierdził na antenie TOK FM, że Andrzej Duda może doprowadzić do powstania głębokiego konfliktu politycznego.