Zakaz robienia zakupów w godzinach 10-12 przez osoby poniżej 65. roku życia doprowadził do zmasowanego ataku na seniorów, którzy przecież nie są winni temu, że to ich wirus najczęściej wybiera sobie na ofiary śmiertelne. Nie oni też wymyślili ten przepis. I nie oni go realizują w absurdalny sposób.