Odszedł z rządu, wzywa do „drugiej fazy walki z wirusem”: Dziennie zamrożenie gospodarki kosztuje 7-8 mld złotych

Masowe testy, powrót do pracy i kontrola aktywności obywateli - to elementy „planu Sośnierza”, o których mówił Jarosław Gowin. Porozumienie postuluje konieczność jak najszybszego przejścia do drugiej fazy walki z epidemią koronawirusa w Polsce.