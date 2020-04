Chiny zaprzeczają, by koronawirus był produktem laboratorium w Wuhan

Rzecznik MSZ Chin w czwartek 16 kwietnia odrzucił sugestie, że COVID-19 mógł mieć swój początek w laboratorium w Wuhan. To reakcja na doniesienia o tym, że dyplomaci USA zgłaszali wątpliwości co do bezpieczeństwa ośrodka, gdzie prowadzono badania nad koronawirusami.