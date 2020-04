Sośnierz: Mamy prawdopodobnie co najmniej kilkanaście tysięcy zakażonych, którzy nie zostali odkryci

– Mamy prawdopodobnie co najmniej kilkanaście tysięcy osób zakażonych, które nie zostały odkryte i one roznosiły tę epidemię. I nadal być może będą ją roznosiły – powiedział Andrzej Sośnierz, poseł współrządzącego Porozumienia Jarosława Gowina. Sośnierz zwrócił tez uwagę, że skoro wciąż są ludzie, którzy długo czekają na testy to znaczy, że „system nie funkcjonuje”.