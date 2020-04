Rozwijający się do niedawna dynamicznie rynek hotelarstwa, gastronomii i cateringu (HoReCa) został zablokowany przez koronawirusa. Powrót do dotychczasowej kondycji nie będzie łatwy, zwłaszcza że branża jeszcze przed pandemią zmagała się ze znacznym zadłużeniem - na początku kwietnia było to 242 mln zł zaległości, jak wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD). W liczbach tych nie odbija się jeszcze wpływ koronawirusa.