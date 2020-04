Do Polski dotarły szybkie testy na koronawirusa oraz kolejna pula testów PCR. „Niełatwo było je zdobyć”

W sobotę 18 kwietnia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował podczas konferencji prasowej o sprowadzeniu do kraju kolejnych testów na obecnosć koronawirusa. Oprócz dotychczas stosowanych testów PCR Polska kupiła też tzw. szybkie testy. Polityk zapewnia, że nie będą one wadliwe, tak jak miało to przypadek m.in. w Hiszpanii, Turcji czy Słowenii.