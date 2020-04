Agencja Ochrony Ludności przekazała najnowsze informacje dotyczące koronawirusa we Włoszech. Chociaż kraj ten wciąż jest daleko od całkowitego pokonania epidemii, to optymizmem napawa ostatni bilans dotyczący zgonów. Wynika z niego, że od piątku zmarły 482 osoby, co stanowi najniższy dzienny wzrost od kilku dni.