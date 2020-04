Do niedzieli obowiązywał przepis, w świetle którego do sklepu mogło wejść trzy razy więcej osób, niż było kas. Od poniedziałku te zasady się zmienią, co już kilka dni temu zapowiedział Mateusz Morawiecki. Nowe rozporządzenie wprowadzono w ramach łagodzenia obostrzeń, które dotyczyły m.in. właśnie handlu.